Ölpreise legen zu - Iran will offenbar Israel angreifen Die Ölpreise haben am Dienstag merklich zugelegt. Die Zuspitzung der Lage im Nahen Osten stützte die Preise. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 73,61 US-Dollar. Das waren 1,87 Dollar mehr als am Vortag. …