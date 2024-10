Neue Daten offenbaren starken Rückgang der Herings- und Makrelenbestände im Nordostatlantik (FOTO)

Berlin (ots) - Der Marine Stewardship Council (MSC) appelliert an die

Fischereinationen im Nordatlantik, den politischen Stillstand zu beenden und

sich auf eine dauerhafte Quotenaufteilung für Atlanto-Skandischen Hering, Blauem

Wittling und Makrele zu einigen. Dieser Aufruf folgt der Veröffentlichung neuer

wissenschaftlicher Daten des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES),

die einen besorgniserregenden, anhaltenden Abwärtstrend für den Hering und die

Makrele zeigen. Beide Bestände zählen traditionell zu den größten und

wirtschaftlich wichtigsten Fischbeständen Europas.



Zu viel gefischt: Hering und Makrele im freien Fall





Der Bestand des atlanto-skandischen Herings ist seit 2008 von 6,9 MillionenTonnen auf 3,1 Millionen Tonnen geschrumpft und fiel in diesem Jahr unter diekritische Bestandsgröße, ab der die langfristige Gesundheit eines Bestandgefährdet ist. Der Makrelenbestand ist seit 2015 von 7,26 Millionen Tonnen aufheute 2,8 Millionen Tonnen gesunken und liegt damit nur noch knapp über jenerGefährdungsschwelle.Aus dem aktuellen ICES-Gutachten geht zudem hervor, dass die Fänge vonatlanto-skandischem Hering und Makrele die wissenschaftlich empfohlenenGrenzwerte, ähnlich wie in den Vorjahren, erneut um 33% bzw. 35% überschrittenhaben. Grenzwerte werden festgelegt, um die langfristige Überlebensfähigkeit vonFischbeständen zu sichern. Ihre ständige Überschreitung gefährdet die Gesundheitder Meere ebenso wie die Wirtschaft und die Existenzgrundlage der Fischer.Eine aktuelle Datenauswertung des MSC zeigt, dass allein in den letzten siebenJahren die Gesamtfänge von atlanto-skandischem Hering, Makrele und BlauemWittling die wissenschaftlich empfohlene Fangmenge um knapp ein Drittel, oder5,3 Millionen Tonnen, überschritten haben. Dies bedeutet 5,3 Millionen TonnenFisch, die, wenn die wissenschaftlichen Empfehlungen befolgt worden wären, imMeer hätten bleiben müssen.Der Grund des Übels: Fehlende Fangquotenvereinbarungen für den NordostatlantikAtlanto-skandischer Hering, Makrele und Blauer Wittling werden von einigen derreichsten Nationen der Welt befischt. Doch die Regierungsverhandlungen bezüglichder Quotenverteilung sind seit Jahren festgefahren. Stattdessen legt jedes Landseine eigene Quote fest - mit der Konsequenz, dass die Summe der einzelnenQuoten deutlich über der wissenschaftlichen Empfehlung liegt. So führt dasScheitern politischer Verhandlungen zu Überfischung.3Erin Priddle, Regionaldirektorin für den MSC in Nordeuropa: " Die jüngsten Datenzu atlanto-skandischem Hering und Makrele sind besorgniserregend. Diese beidenikonischen Fischarten sind für das marine Ökosystem, für den europäischen undglobalen Markt und für die Fischer selbst von großer Bedeutung. Die Regierungendürfen nicht weiter zögern, eine gemeinsame, nachhaltige Quotenvereinbarung zutreffen. Wir brauchen diese dringend, um die Gesundheit der Fischbestände imNordostatlantik auch für künftige Generationen sicherstellen zu können. Dasbevorstehende Treffen der nordostatlantischen Küstenstaaten im Oktober 2024 mussAnlass sein, eine solche Vereinbarung endlich zu treffen ".Konsequenzen auch für die VerbraucherDas Ausbleiben von Fortschritten bei der Festlegung nachhaltiger Fangquoten hatauch dazu geführt, dass die Herings-, Makrelen- und Blauer Wittlings-Fischereienim Nordostatlantik 2019 und 2020 ihre MSC-Zertifizierung verloren haben. Dieshat auch die Verfügbarkeit von nachhaltigem Fisch für die Verbraucher erheblicheingeschränkt. In Deutschland gibt es kaum mehr nachhaltige Makrelenprodukte imRegal, und der Anteil zertifiziert nachhaltiger Heringsprodukte im Einzelhandelging von 83% im Jahr 2020 auf 40% im Jahr 2024 zurück.LINKS: ICES advice 2024: https://ices-library.figshare.com/articles/report/Herring_i_Clupea_harengus_i_in_subareas_1_2_5_and_divisions_4_a_and_14_a_Norwegian_spring-spawning_herring_the_Northeast_Atlantic_and_Arctic_Ocean_/25019270?file=49504677 // ICES advice 2024: https://ices-library.figshare.com/articles/report/Mackerel_i_Scomber_scombrus_i_in_subareas_1_8_and_14_and_Division_9_a_the_Northeast_Atlantic_and_adjacent_waters_/25019339?file=49504632