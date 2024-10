Unternehmen muss Corona-Soforthilfen nicht zurückzahlen

Lahr (ots) - Gute Nachrichten für Unternehmen und Selbstständige in

Baden-Württemberg, die Corona-Soforthilfen bezogen haben und diese jetzt wieder

zurückzahlen sollten: Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat den Widerruf- und

Erstattungsbescheid sowie den Widerspruchsbescheid der Landeskreditbank

Baden-Württemberg mit Urteil vom 24. September 2024 aufgehoben. Die

Urteilsbegründung liegt noch nicht vor. Auch ist noch nicht klar, ob das Gericht

eine Berufung gegen das Urteil zulässt. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer, die das

Corona-Soforthilfe-Verfahren führt, wertet das Urteil als großartigen Erfolg für

die durch die Coronazeit angeschlagenen Unternehmen und Selbstständigen. Das

Urteil ist bereits ein Fingerzeig für weitere Verfahren zur Corona-Soforthilfe

(Az.: 5 K 7121/23). Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer empfiehlt von

Rückzahlungsbescheiden betroffenen Unternehmen, sich juristisch im Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/verwaltungsrecht/vg-stuttgart-unt

ernehmen-muss-corona-soforthilfen-nicht-zurueckzahlen#paragraph--id--18270)

beraten zu lassen. Weitere Informationen zum Thema Corona-Soforthilfen

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/corona-soforthilfen-rechtsberatung) gibt es

auf einer Spezialwebsite der Kanzlei.



2023 kam es plötzlich zu Rückforderungen der Corona-Hilfen





Die Corona-Hilfen in der Pandemiezeit wurden als unbürokratische Unterstützungfür Unternehmen, Soloselbstständige und Freiberufler angekündigt. Der damaligeBundesfinanzminister Olaf Scholz versprach, dass keine Rückzahlung erforderlichsei. In Baden-Württemberg nutzten daraufhin vor allem kleine und mittlereUnternehmen in über 250.000 Fällen diese Hilfen. Doch jetzt ist es zu einembösen Erwachen gekommen. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer fasst die Entwicklungenkurz zusammen und blickt auf das aktuelle Verfahren am VerwaltungsgerichtStuttgart:- Manche Unternehmen müssen mittlerweile wieder um ihre Existenz fürchten.Einige Corona-Hilfen sollen plötzlich zurückgezahlt werden.- Im vergangenen Jahr hatte das Land mehr als 60.000 Selbstständige undKleinunternehmen angeschrieben, sich wegen einer möglichen Rückzahlung derSoforthilfen zu melden, berichtete der SWR. Sie sollten nachweisen, ob dieEinnahmeausfälle auch wirklich so hoch waren, wie damals während der Lockdownsgeschätzt.- Gegen diese Bescheide ging eine dreistellige Zahl von Klagen bei denVerwaltungsgerichten in Baden-Württemberg ein - Tendenz steigend.- In Baden-Württemberg ist die Rechtsprechung zur Rückzahlung vonCorona-Soforthilfen neu. Das Verwaltungsgericht Freiburg hatte sich als erstesGericht in sechs Musterverfahren erste Urteile in Baden-Württemberg gefällt.