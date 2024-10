KONJUNKTUR vom 01.10.2024 - 17.00 Uhr

LUXEMBURG - Die Inflation in der Eurozone ist im September erstmals seit über drei Jahren unter die Marke von zwei Prozent gefallen. Die Verbraucherpreise legten um 1,8 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2021.

TEMPE - Die Stimmung in der US-Industrie ist auch im September eingetrübt geblieben. Der Einkaufsmanagerindex ISM verharrte bei 47,2 Punkten, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 47,5 Punkte gerechnet.

Frankreich plant Sparkurs und Steuererhöhungen



PARIS - Das hoch verschuldete Frankreich will mit einem Sparkurs und Steuererhöhungen seine Finanzen wieder ins Lot bringen. Bis 2029 und damit zwei Jahre später als bisher geplant solle das Haushaltsdefizit wieder unter den europäischen Grenzwert von drei Prozent gebracht werden, kündigte Frankreichs neuer Premierminister Michel Barnier in seiner Regierungserklärung in Paris an. Im laufenden Jahr werde ein Defizit von sechs Prozent erwartet, im kommenden Jahr solle dies auf fünf Prozent gesenkt werden.

Lindner treibt Reform der privaten Altersvorsorge voran

BERLIN - Finanzminister Christian Lindner (FDP) treibt seine Pläne zur Stärkung der privaten Altersvorsorge voran. Sein Ministerium legte einen Entwurf zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge vor, deren Kern ein neues Depot ist. Es solle attraktiver werden, privat für das Alter vorzusorgen, hieß es vom Ministerium. Geförderte private Altersvorsorgeprodukte sollten "chancenreicher, flexibler und transparenter" ausgestaltet werden. Lindner hatte bereits von einem "Gamechanger" gesprochen.

Ifo: Unternehmen erwarten mehr Produktivität durch KI



MÜNCHEN - Mehr als zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland erwarten für sich bald größere Produktivität durch Künstliche Intelligenz (KI). Nach einer Umfrage des Ifo-Instituts unter rund 6.000 Unternehmen nutzen bereits 27 Prozent KI. Innerhalb der nächsten fünf Jahre rechnen die Befragten für das eigene Unternehmen im Durchschnitt mit 8 bis 16 Prozent mehr Produktivität durch KI.

Großbritannien: Industriestimmung trübt sich wie erwartet ein

LONDON - In der Industrie in Großbritannien hat sich die Stimmung im September verschlechtert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 1,0 Punkte auf 51,5 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde wie erwartet bestätigt.

Weltweit deutlich mehr Ökostrom-Jobs - China führend



GENF - Die Zahl der Arbeitsplätze in der Ökostrom-Branche ist einer Studie zufolge weltweit deutlich gewachsen. Im vergangenen Jahr gab es im Bereich der erneuerbaren Energien mindestens 16,2 Millionen Arbeitsplätze, 18 Prozent mehr als im Jahr davor, wie die UN-Organisation für Arbeit (ILO) mit Sitz in Genf und die Internationale Organisation für erneuerbare Energien (Irena) mit Sitz in Abu Dhabi berichten.

