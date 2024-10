Deutliche Gewinne - Eurozone-Inflation sinkt unter 2 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,70 Prozent auf 135,88 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,04 Prozent. Die Rendite zweijähriger Bundesschatzanweisungen fiel erstmals seit 2022 unter zwei Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gingen die Renditen deutlich zurück.

Die Inflation in der Eurozone ist im September erstmals seit über drei Jahren unter die Marke von zwei Prozent gefallen. Die Jahresrate fiel von 2,2 Prozent im Vormonat auf 1,8 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent an.