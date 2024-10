Frankreichs neuer Premier setzt auf Sparkurs und Kompromisse

PARIS (dpa-AFX) - Nach monatelangem politischem Streit will Frankreichs neuer Premierminister Michel Barnier das Land mit Dialog, Kompromissen und einem harten Sparkurs aus der Krise führen. "Wir befinden uns gemeinsam auf einer Gratwanderung", sagte der Konservative Barnier bei seiner mit Spannung erwarteten Regierungserklärung in der Nationalversammlung in Paris. Man müsse mit wenig viel erreichen.

An die Adresse der Abgeordneten sagte er: "Lasst uns angesichts der Dringlichkeit der Situation und für die Zukunft gemeinsame Wege suchen, lasst uns Kompromisse finden." Die Parlamentskammer sei so gespalten wie seit 1958 nicht mehr, aber: "Stillstand werden die Franzosen uns nicht verzeihen." Zwischen der Regierung und dem Parlament brauche es Respekt und Dialog.