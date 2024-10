Börsen im Sinkflug: DAX, Dow Jones und S&P 500 mit deutlichen Verlusten**

Entwicklung der Indizes

Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein überwiegend negatives Bild. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnete einen Rückgang von 0,94% und steht aktuell bei 19.202,06 Punkten. Auch der MDAX musste Verluste hinnehmen und fiel um 0,42% auf 26.808,54 Punkte. Der SDAX notiert bei 14.102,10 Punkten, was einem Minus von 0,48% entspricht. Besonders stark betroffen war der TecDAX, der um 1,15% auf 3.384,10 Punkte nachgab. Auch an den US-amerikanischen Börsen war die Stimmung gedämpft. Der Dow Jones sank um 0,31% und steht derzeit bei 42.166,42 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete einen Rückgang von 0,92% und notiert aktuell bei 5.706,69 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein durchweg negatives Bild an den Märkten, wobei der TecDAX und der S&P 500 die größten Verluste hinnehmen mussten. Die Unsicherheit an den Börsen bleibt hoch, was sich in den heutigen Kursentwicklungen widerspiegelt.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 4,93%.Covestro folgt mit 3,83%, während Siemens Energy mit 2,54% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Henkel VZ fällt um 2,51%, Zalando um 2,57% und Infineon Technologies hat mit einem Rückgang von 2,89% die schlechteste Performance.Im MDAX stechen Aroundtown mit einem beeindruckenden Plus von 7,86% und Redcare Pharmacy mit 4,01% hervor. HENSOLDT rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 3,73% ab.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge. Carl Zeiss Meditec führt die Negativliste mit einem Rückgang von 7,17% an, gefolgt von Hugo Boss mit -3,38% und FUCHS Pref mit -3,17%.Im SDAX dominieren mutares mit 6,90%, gefolgt von flatexDEGIRO mit 6,85% und adesso mit 6,31%. Diese Werte zeigen eine starke Performance im Vergleich zu anderen Indizes.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ. Medios fällt um 3,23%, Heidelberger Druckmaschinen um 3,25% und Evotec hat mit -3,42% die schlechteste Entwicklung.Im TecDAX zeigt HENSOLDT mit 3,73% eine positive Entwicklung, während United Internet und TeamViewer mit 1,62% und 1,58% ebenfalls im Plus liegen.Die TecDAX-Flopwerte sind geprägt von Verlusten, wobei Infineon Technologies mit -2,89% und Evotec mit -3,42% auffallen. Carl Zeiss Meditec hat mit -7,17% die größte negative Veränderung.Im Dow Jones führen Chevron Corporation mit 2,10%, Boeing mit 1,34% und Travelers Companies mit 1,08% die Liste der Topwerte an.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen signifikante Rückgänge, angeführt von Walt Disney mit -2,59%, Intel mit -2,98% und Apple mit -3,34%.Im S&P 500 stechen Paychex mit 3,95%, Northrop Grumman mit 3,78% und APA Corporation mit 3,74% hervor, was auf eine positive Marktstimmung hinweist.Die Flopwerte im S&P 500 sind durch starke Verluste gekennzeichnet, wobei Moderna mit -3,71%, Dell Technologies Registered (C) mit -3,89% und Tesla mit -3,98% die größten Rückgänge verzeichnen.