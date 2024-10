Polens Zloty baut Rallye weiter aus, Ende nicht in Sicht

Während die Europäische Zentralbank (EZB), die die Zinsen in diesem Jahr bereits zweimal gesenkt hat, weitere Reduzierungen anvisiert, ist bei der Polnischen Nationalbank (NBP) bis tief ins nächste Jahr hinein keine Zinssenkung in Sicht. Die Wirtschaft wächst robust wie erwartet, während die Kerninflation in der zweiten Jahreshälfte eher steigt, statt zu fallen.

Seit Donald Tusk die Wahlen in Polen gewonnen hat, baut der Zloty seine Gewinne gegenüber dem Euro immer weiter aus. Innerhalb eines Jahres hat die Gemeinschaftswährung zur polnischen Devisen rund 7,5 Prozent an Wert verloren. Dieser Trend könnte sich auch noch eine ganze Weile fortsetzen, vor allem aufgrund der unterschiedlichen Zinsaussichten in der Eurozone und dem Nachbarland.

Laut der Schnellschätzung vom September ist die Gesamtinflation im Jahresvergleich auf 4,9 Prozent gestiegen und liegt damit fast doppelt so hoch wie der Zielwert der NBP. Die Zinssätze der NBP dürften bei der heutigen Zinsentscheidung unverändert bleiben (der Leitzins ist aktuell bei 5,75 Prozent), erwarten alle 35 von Bloomberg dazu befragten Volkswirte. Polen sei bei der Rückführung der Inflation weniger weit fortgeschritten als andere Länder, argumentieren die Devisenexperten von ING. Mit der ersten Zinssenkung um 25 Basispunkte sei folglich erst im zweiten Quartal 2025 zu rechnen.

Euro, der große Verlierer

Nicht nur gegenüber dem Zloty, auch gegnüber fast allen wichtigen Weltwährungen war der Euro der große Verlierer. Zum US-Dollar verbilligte sich der Euro um 0,7 Prozent auf 1,1058 US-Dollar und hat damit innerhalb von 5 Handelstagen 1,2 Prozent zum Greenback eingebüßt. Wie Eurostat bekannt gab, ist die Inflation in der Eurozone im September erstmals seit 2021 wieder unter die Zielmarke von 2 Prozent gefallen. Vor allem ein Rückgang der Energiepreise führte dazu, dass die Verbraucherpreise nur noch 1,8 Prozent zulegten.

Die niedrige Inflation ermöglicht es der EZB, die Zinsen schneller und stärker als erwartet zu senken. Gründe dafür gibt es genügend. Vor allem das Wirtschaftswachstum in der Region ist schwach. So plant Deutschland, seine Prognosen nach unten zu korrigieren und erwartet nun überhaupt kein Wachstum mehr in diesem Jahr, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

Die Wachstumsprognose für 2024 für Europas größte Volkswirtschaft soll demnach auf bestenfalls eine Stagnation von den zuvor erwarteten 0,3 Prozent gesenkt werden. Nicht viel besser sieht es in Frankreich aus, wo es der Regierung erneut nicht gelingen wird, die Verschuldung unter das angestrebte Ziel zu senken. Das nächste geldpolitische Treffen der EZB steht am 17. Oktober an.

Wie stark kann der Franken noch werden?

Der Schweizer Franken gewann am frühen Mittwoch 0,2 Prozent zum Euro weitete damit seine Rallye, die seit mehr als vier Monaten anhält, weiter aus. Am 25. Mai hatte die Differenz zur Parität der beiden Devisen weniger als einen Rappen betragen, mittlerweile müssen für einen Euro nur noch 93,45 Rappen auf den Tisch gelegt werden.

Aktuell scheint die Schweizerische Nationalbank (SNB) zu zögern, etwas gegen die Stärke der Landeswährung zu unternehmen. Wie aus den jüngsten Veröffentlichungen der Devisenhüter hervorgeht, haben sie im zweiten Quartal nur in sehr geringem Maße am Devisenmarkt interveniert. Die SNB setze offenbar derzeit vorerst weiterhin voll auf den Leitzins als das bevorzugte Instrument und weniger auf Devisenmarktgeschäfte, vermuten die Devisenexperten der Commerzbank.

Zusätzlichen Rückenwind erhält die Schweizer Devise von den Spannungen im Nahen Osten. Die Lage in der Region hat sich weiter zugespitzt, nachdem der Iran in Reaktion auf die Bodenoperation Israels im Libanon Raketen auf israelisches Territorium abgefeuert hat. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu reagierte prompt und schwor harte Vergeltung für die Angriffe, die das Potenzial haben, die Region weiter in eine tiefe Krise zu stürzen. Der Franken ist in Krisenzeiten als sicherer Hafen gefragt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion