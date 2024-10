Deutsche Stahl- und Metallunternehmen rutschen weiter ins Minus

Köln (ots) -



- Steigende Zahl an Insolvenzen erwartet

- Atradius: Jedem zehnten Unternehmen droht mittel- oder langfristig das Aus



Hohe Energiepreise, Überkapazitäten und geringe Investitionstätigkeiten

verschärfen die Krise der deutschen Stahl- und Metallverarbeiter. "Nach der

kurzzeitigen Hoffnung auf Wachstum ist die Ernüchterung in der Branche

zurückgekehrt", erklärt Frank Liebold, Country Director Deutschland beim

Kreditversicherer Atradius. Steigende Insolvenzzahlen, Kurzarbeit und

Zahlungsausfälle sind die Folge. In den nächsten fünf Jahren könnte jedes zehnte

Unternehmen aus der Stahl- und Metallbranche vom Markt verschwunden sein.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Derzeit sind in den etwa 1.000 Betrieben der deutschen Metallerzeugungs- und-bearbeitungsbranche rund 240.000 Menschen beschäftigt. Angesichts derschwierigen Lage der Branche rechnet Atradius damit, dass sich die Zahl derUnternehmen in den kommenden fünf Jahren um bis zu zehn Prozent reduzieren kann.Die ersten vier Monate dieses Jahres waren von weiteren Umsatzrückgängengeprägt. Insgesamt sank der Umsatz in diesem Zeitraum um 10 Prozent - einAbwärtstrend, der bereits Mitte 2023 einsetzte. "Die Stahl- und Metallbrancheist stark von den drei Kernmärkten Automobil, Bau und Maschinenbau abhängig.Alle drei Branchen stecken selbst tief in der Krise, was massive Auswirkungenauf die Stahl- und Metallnachfrage hat", erklärt Frank Liebold. EineVerbesserung der Lage ist laut Atradius in diesem Jahr nicht mehr zu erwarten."Das vierte Quartal ist grundsätzlich umsatzschwach. Dass eine Erholung imdritten Quartal erfolgte, sehen wir bei den aktuellen Entwicklungen nicht",erläutert Frank Liebold. Mit einer Stabilisierung sei frühestens Mitte 2025 zurechnen.Kostendruck erhöht sichAuf die rückläufige Nachfrage haben viele Unternehmen mit Kostensenkungenreagiert. Zudem gab es einen merklichen Anstieg von Kurzarbeit. Mit 32 Prozentliegt die Branche damit deutlich über dem Durchschnitt von 13 Prozent imVerarbeitenden Gewerbe. "In Zeiten des Fachkräftemangels können es sich dieBetriebe schlichtweg nicht leisten, Stellen abzubauen", so Frank Liebold. Denn:Bei einem Anziehen der Konjunktur würden diese Fachkräfte dann wieder fehlen.Gleichwohl kommt es aufgrund der anhaltend negativen Entwicklung, insbesondereim Automobil-Zuliefererbereich, derzeit zu Kapazitäts- und Personalanpassungen.Aufgrund der seit Januar geltenden Netzentgelterhöhung und der bürokratischenHürden der Stromsteuerentlastung, verbleiben die Energiepreise in Deutschlandauf einem hohen Niveau. Damit liegen die Kosten weit über denen in andereneuropäischen Ländern oder denen der USA. "Das ist ein ganz klarer