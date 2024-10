PFISTERER liefert Anschlusstechnologie für Offshore-Windpark vor den Toren New Yorks (FOTO)

Winterbach (ots) - Als führendes Technologieunternehmen für das Isolieren und

Verbinden elektrischer Leiter, liefert PFISTERER Anschlusstechnik für den von

Equinor entwickelten Offshore-Windpark, Empire Wind, der 2026 vor der nördlichen

Ostküste der USA in Betrieb geht. Die Produkte des Unternehmens mit Hauptsitz in

Winterbach bei Stuttgart kommen in den Turbinen und auf der Offshore-Plattform

zum Einsatz und sorgen über Jahrzehnte für einen sicheren und zuverlässigen

Stromfluss zum Festland. Empire Wind 1 und 2 verfügen über eine Gesamtleistung

von mehr als 2 Gigawatt und sollen genug Strom aus Windkraft erzeugen, um mehr

als eine Million New Yorker Haushalte mit regenerativer Energie zu versorgen.



PFISTERER verbindet Turbinen und Offshore-Plattform





Verbindungstechnik von PFISTERER wird bei Empire Wind 1 in den Windturbinen vonVestas eingesetzt: Die 236-15.0 MW(TM)-Reihe gehört zu den aktuellleistungsstärksten Anlagen. Jede der Turbinen wird mit PFISTERER-Garniturenangeschlossen, die speziell für Offshore-Anwendungen enwickelt wurden. Dassteckbare Anschlusssystem von PFISTERER bietet die Möglichkeit, die gesamteArray-Kabel-Infrastruktur vor der Turbineninstallation zu testen. DieVerbinungsarbeiten erfolgen schnell und einfach nach dem Plug-and-Play-Prinzip.Das beschleunigt die Projektabwicklung, spart Zeit und Kosten und bietetgleichzeitig eine dauerhaft zuverlässige Verbindung."Unsere Turbinen-Türme werden in Segmenten an den Installationsort im Windparktransportiert. Um die Offshore-Montagezeit möglichst kurz zu halten, hatPFISTERER eine maßgeschneiderte Junction Box für Vestas entwickelt. Damit lassensich die in den Turm-Segmenten vormontierten Kabel per Steckvorgang einfach undschnell miteinander verbinden. Ungefähr wie das Einstecken einesVerlängerungskabels zu Hause, nur eben in größeren Dimensionen", erläutertStephan Kremers, Projektmanager bei Vestas.Für die Verkabelung der Offshore-Plattform fiel die Wahl ebenfalls auf Technikvon PFISTERER, u.a. SEANEX. Universelle Anschlusssysteme von PFISTERER sind seitmehr als 25 Jahren erprobt im Offshore-Bereich und in zahreichen Windparksweltweit verbaut.Erster Auftrag für das neue PFISTERER Werk in Rochester, NYWährend der Installationsarbeiten kommen sogenannte "Dropper Cables" zumEinsatz. Die mit Steckern vormontierten Kabel ermöglichen es, eine schnelle undeffiziente elektrische Verbindung zwischen Schaltanlage (GIS) undVerbindungsmuffe zum Unterseekabel im Fuß der Turbine herzustellen. Die Montageder Dropper Cables erfolgte im neuen PFISTERER Werk in Rochester imUS-Bundesstaat New York. Rochester ist der jüngste Standort im globalenWerksverbund und beliefert den amerikanischen Kontinent mit PFISTERERTechnologie. Darüber hinaus werden Monteure in Rochester für die Installationvon PFISTERER Kabelgarnituren trainiert. "Unsere Produkte werden in vielengroßen Offshore-Windparks verwendet, aber Empire Wind 1 ist ein besonderesProjekt für uns. Es ist der erste Auftrag bei dem unser neues Werk in Rochesterunmittelbar involviert ist.", sagt Marcus Horn, President von PFISTERER NorthAmerica.Verbindungstechnik für die hohe SeeMitglied des Vorstands der PFISTERER Holding SE, Dr. Konstantin Kurfiss: "UnsereMission ist es, den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitzugestalten. DerStromerzeugung in Offshore-Windkraftanlagen kommt beim Erreichen der weltweitenCO2-Ziele eine Schlüsselrolle zu.""Bei Extrembedingungen auf hoher See ist eine zuverlässige Verbindungstechnikentscheidend. Diese Schnittstellenkompetenz macht uns zu einem verlässlichenPartner für Planer, Konstrukteure und Betreiber von Offshore-Windparks", ergänztDana Felberg, Team Lead Renewables Projects bei PFISTERER.Über PFISTERER:PFISTERER zählt zu den weltweit führenden Spezialisten und Systemanbietern fürEnergieinfrastruktur - mit einem Komplettsortiment an Kabelgarnituren,Freileitungstechnik und Komponenten entlang der gesamten Übertragungskette vonder Energieerzeugung bis zum Verbrauch. Mit modernsten Fertigungsverfahren und1.200 Mitarbeitenden an 19 internationalen Standorten und 5 Fabriken verbindetPFISTERER nicht nur die Stromnetze von heute und morgen, sondern leistet einenwichtigen Beitrag für eine nachhaltige und sichere Energieinfrastruktur. KarlPfisterer gründete das Unternehmen 1921 in Stuttgart mit dem Ziel, die Welt derStromübertragung zu verbessern. Diesem Anspruch an Qualität undTechnologieführerschaft folgt die PFISTERER Gruppe bis heute.Pressekontakt:Gregor VollbachHead of Marketing andCorporate CommunicationsFon: +49 7181 7005 487mailto:gregor.vollbach@pfisterer.comPFISTERER Holding SERosenstraße 4473650 Winterbachhttp://www.pfisterer.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/170732/5877423OTS: Pfisterer