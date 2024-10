Insights Meets Imagination erweitert die Plattform mit generativer KI und mehr

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Matterport führt neue unverzichtbare

Tools für Immobilienmakler, Bauunternehmer und Designer ein



Matterport, Inc. hat heute eine bahnbrechende Suite neuer Tools vorgestellt, die

darauf abzielen, die Art und Weise, wie Fachleute Immobilien entwerfen, bauen

und vermarkten, grundlegend zu verändern.



Durch die Kraft der generativen KI können Matterport-Nutzer nun das Potenzial

jedes Raumes leicht neu gestalten, indem sie digitale Zwillinge von statischen

Repliken in dynamische Leinwände für Kreativität verwandeln.





"Unser Herbst 2024 Release ermöglicht unseren Kunden, das volle Potenzial vonMatterport auszuschöpfen", sagte RJ Pittman, Vorsitzender und CEO vonMatterport. "Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine Wohnung mit nur einem Klickentmöblieren oder automatisch beeindruckende Immobilienbeschreibungen erstellen,nur anhand der Daten Ihres digitalen Zwillings. Diese Tools sparen Zeit,verbessern Immobilienangebote und vereinfachen komplexe Arbeitsabläufe für alle- von Immobilienmaklern bis hin zu Bauunternehmern und globalen Teams. Und mitFunktionen wie 3D-Modell-Merge, Field Tags und One-Click Bill-Back Processing,helfen wir unseren Kunden, Räume in großem Maßstab mit beispielloserGeschwindigkeit, Effizienz und Präzision zu verwalten."Neue Tools für Makler:Eine der revolutionärsten Neuerungen des Herbst-Releases ist das von KIunterstützte Defurnish-Tool von Matterport, das ein häufiges Problem fürImmobilienverkäufer und Makler löst: Unordnung. Mit nur einem Klick könnenNutzer ein überfülltes Wohnzimmer oder eine unordentliche Garage in einensauberen, offenen Raum verwandeln, sodass interessierte Käufer das wahrePotenzial der Immobilie erkennen können. Ob es darum geht, ein veraltetes Sofa"verschwinden" zu lassen oder das Esszimmer zu "entrümpeln" - das Defurnish-Toolgibt Maklern ein leistungsstarkes, aber einfaches Werkzeug an die Hand, um jedeImmobilie zum Strahlen zu bringen.Und in Kürze werden die Innenarchitektur-Tools von Matterport die Kreativitätfür jedermann freisetzen - sie ermöglichen es den Nutzern, Räume mitLeichtigkeit digital einzurichten und umzugestalten und geben einen Ausblick aufdie Zukunft.Das KI-gestützte Tool für Immobilienbeschreibungen ist ein weiterer Meilenstein,der detaillierte, ansprechende Texte in wenigen Sekunden erstellt. Makler undMarketingfachleute können Stil und Ton auswählen, um sicherzustellen, dass jedeAnzeige perfekt zugeschnitten ist - sei es ein schickes, modernes Loft in der