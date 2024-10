ROUNDUP 2 Neuer Raketenangriff auf den Großraum Tel Aviv Mehrmals hat die libanesische Hisbollah-Miliz am Dienstag den Großraum Tel Aviv mit Raketen angegriffen. Am Abend heulten in Zentralisrael Armeeangaben zufolge die Sirenen. Ein Geschoss aus dem Libanon sei abgefangen worden. Zuvor waren laut …