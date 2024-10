Sturm 'Helene' wird zum Wahlkampfthema - Rund 140 Tote

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der tödliche Sturm "Helene" wird mitten im US-Wahlkampf zum Politikum. Sowohl der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump als auch seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris machten sich ein Bild von der Lage. Trump besuchte den stark betroffenen Bundesstaat Georgia und griff Harris und die Regierung von US-Präsident Joe Biden direkt an. Biden "schlafe" und Harris würde "irgendwo Wahlkampf machen und nach Geld suchen". Die Demokratin traf sich am Montagabend (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington mit Vertretern des US-Katastrophenschutzes Fema.

Harris will am Mittwoch in die betroffene Region in Georgia reisen. Biden plant am selben Tag Besuche in North Carolina und South Carolina. Der US-Präsident will sich dort auch aus der Luft ein Bild vom Ausmaß der Schäden machen. "So bald wie möglich" wolle er außerdem in die ebenfalls betroffenen Staaten Georgia und Florida reisen, hieß es vom Weißen Haus.