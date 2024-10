Pentixapharm-Aktien werden in unterer Hälfte der Spanne platziert

BERLIN/WÜRZBURG (dpa-AFX) - Das bislang zu Eckert & Ziegler gehörende Unternehmen Pentixapharm hat den Preis für seine Aktien in der unteren Hälfte der angekündigten Spanne festgelegt. Alle 3,9 Millionen Angebotsaktien aus einer Kapitalerhöhung seien zum Preis von 5,10 Euro das Stück platziert worden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Berlin mit. Vergangene Woche hatte Pentixapharm die Preisspanne auf 4,70 Euro bis 6,00 Euro festgelegt. Insgesamt kommt das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von rund 126,5 Millionen Euro.

Durch den Verkauf der neuen Aktien rechnet das Unternehmen mit einem Bruttoemissionserlös von knapp 20 Millionen Euro. Nach Abschluss dürfte der Streubesitz bei 61,6 Prozent liegen. Größter Einzelaktionär bleibt der im SDax notierte Konzern Eckert & Ziegler. Der Handel mit den bestehenden Aktien sowie der Abspaltungspapiere von Pentixapharm Holding soll am 3. Oktober beginnen. Die Anteilscheine aus dem Angebot werden voraussichtlich eine Woche später einbezogen werden./ngu/he