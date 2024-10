Valour, Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, lanciert Asset-backed Ethereum Physical Staking ETP für professionelle Anleger an der Londoner Börse

Das erste an der LSE notierte Produkt von Valour : Valour Digital Securities Limited setzt mit der Einführung seines ersten durch Vermögenswerte besicherten Ethereum Physical Staking Exchange Traded Product (ETP), auch bekannt als Exchange Traded Note (ETN), an der Londoner Börse einen bedeutenden Meilenstein und bietet professionellen Anlegern direkten Zugang zu Ethereum und Staking-Erträgen.



Sichere, nicht hebelfinanzierte Beteiligung an Ethereum mit Renditepotenzial durch Staking : Das ETP bietet eine physisch unterlegte, nicht hebelfinanzierte Beteiligung an Ethereum, wobei die zugrunde liegenden Vermögenswerte von regulierten Verwahrern in Cold Storage verwahrt werden, um eine sichere Anlage für institutionelle Anleger zu gewährleisten.



Pionierarbeit bei der Integration von traditionellen Finanzdienstleistungen und DeFi: Diese Einführung unterstreicht die Rolle von Valour bei der Überbrückung der Kluft zwischen traditionellen Finanzdienstleistungen und digitalen Vermögenswerten, indem professionellen Anlegern die Möglichkeit gegeben wird, durch regulierte Finanzprodukte am wachsenden DeFi-Markt teilzunehmen.

TORONTO, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen („DeFi") leistet, freut sich, die Einführung seiner bahnbrechenden, durch Vermögenswerte besicherten, börsengehandelten Ethereum-Produkte, auch bekannt als börsengehandelte Schuldverschreibungen („ETNs"), an der London Stock Exchange (die „LSE") durch seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), einen führenden Emittenten von börsengehandelten Produkten („ETPs"), bekannt zu geben.

Das Valour Ethereum Physical Staking ETP (Ticker: 1VET, ISIN: GB00BRBMZ190) ist ein vollständig abgesichertes, nicht hebelfinanziertes, passives Anlageprodukt, das eine direkte Beteiligung an Ethereum („ETH") als zugrunde liegende Kryptowährung bietet. Das ETP ist durch die jeweilige Kryptowährung gesichert, die von regulierten Krypto-Depotstellen in Cold Storage verwahrt wird.