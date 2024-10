Israel droht mit Gegenschlag - Iran mit 'vernichtender Reaktion'

NEW YORK (dpa-AFX) - Israel droht dem Iran nach seinem Raketenangriff mit einem Gegenschlag. "Wie wir der internationalen Gemeinschaft bereits zuvor klargemacht haben, muss jeder Feind, der Israel angreift, mit einer harten Reaktion rechnen", teilte der israelische UN-Botschafter Danny Danon auf der Plattform X mit.

Der Iran bezeichnete seinen Raketenangriff auf Israel als angemessene Reaktion auf die Eskalation in Nahost und drohte mit weiteren Attacken. "Irans legale, rationale und legitime Reaktion auf die Terroranschläge des zionistischen Regimes - die Angriffe auf iranische Staatsbürger und Interessen sowie die Verletzung der nationalen Souveränität der Islamischen Republik Iran - wurde ordnungsgemäß durchgeführt", teilte die iranische UN-Vertretung in New York mit. Sollte Israel es wagen, darauf zu reagieren, "wird eine vernichtende Reaktion folgen."/scb/DP/he