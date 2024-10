Gold und Öl steigen, Bitcoin fällt - Iran-Angriff auf Israel! Marktgeflüster

Der Iran greift Israel an - daraufhin fallen die Aktienmärkte und Bitcoin, während Gold und vor allem Öl steigen! Dass Gold steigt, während Bitcoin fällt, sagt viel über den "Charakter" dieser beiden Assets: das eine ist wiklich ein sicherer Hafen, das andere ein Liquiditäts-Asset, das immer dann steigt, wenn Risiko-Freude herrscht. Das ist natürlich bei einer geopolitischen Eskalation im Nahen Osten eher nicht der Fall. Der Iran war in einer schwierigen Lage: selbst wenn man vielleicht keine Eskalation mit Israel will, musste man nun agieren, nachdem man nach der Tötung des Hamas-Chefs in Teheran und der Auslöschung der Führungsspitze der Hisbollah die Füsse lange still gehalten hatte. Es drohte der totale Gesichtsverlust. Nun wird für die Märkte alles davon abhängen, wie stark die Schläge sind - und wie Tel Aviv darauf reagieren wird..

