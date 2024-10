NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat nach dem Raketenangriff des Irans auf Israel an die Konfliktparteien in Nahost appelliert. "Ich verurteile die Ausweitung des Nahostkonflikts, der immer weiter eskaliert. Das muss aufhören. Wir brauchen unbedingt einen Waffenstillstand", teilte Guterres auf der Plattform X mit.

Der Iran hatte am Abend einen Raketenangriff auf Israel gestartet. Die Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht, feuerten nach eigenen Angaben Dutzende Raketen auf Israel ab. Der Angriff sei eine Vergeltung für die Tötung von Hamas-Auslandschef Ismail Hanija, Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah sowie eines iranischen Generals, hieß es im iranischen Staatsfernsehen.

Gleichzeitig drohten die Revolutionsgarden mit weiteren, "vernichtenden und zerstörerischen Angriffen", sollte Israel auf den iranischen Schlag reagieren. Der israelische UN-Botschafter Danny Danon hatte seinerseits kurz nach dem Raketenangriff auf X erklärt, jeder Angreifer müsse mit einer harten Reaktion Israels rechnen./scb/DP/he