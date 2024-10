Verluste nach Angriff Irans auf Israel

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein neuerlicher Angriff des Iran auf Israel hat am Dienstag die Lage im Nahen Osten verschärft und die Börsen unter Druck gesetzt. Die US-Indizes weiteten ihre Verluste aus. Technologiewerte erwischte es dabei besonders stark, wie das Minus von 1,65 Prozent für den Nasdaq 100 beim Stand von 19.730,44 Punkten gut zwei Stunden vor dem Börsenende zeigte. Die Titel der Chiphersteller Intel und Nvidia und des iPhone-Konzerns Apple rutschten jeweils um etwa 4 Prozent ab.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,48 Prozent auf 42.128,27 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 , der am Vortag kurz vor dem Handelsende seine Bestmarke nur knapp verfehlt hatte, ging es um 1,05 Prozent auf 5.702,14 Punkte nach unten. Der Start in den Monat Oktober und ins Schlussquartal misslang damit. US-Wirtschaftsdaten zur Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe und zum Arbeitsmarkt gerieten angesichts der eskalierenden kriegerischen Auseinandersetzung im Nahen Osten in den Hintergrund.