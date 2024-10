Devisen Euro gibt nach - Inflation in Eurozone fällt unter zwei Prozent Der Euro ist am Dienstag gefallen. Es belastete die gestiegene Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bereits im Oktober die Leitzinsen senken könnte. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1069 US-Dollar. Die …