UN-Sicherheitsrat mit Dringlichkeitssitzung zu Nahost am Mittwoch Angesichts der eskalierenden Lage in Nahost soll der UN-Sicherheitsrat am Mittwoch um 16:00 Uhr MESZ zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Das teilte die Schweizer Präsidentschaft des mächtigsten UN-Gremiums in New York mit. Der Rat ist in …