Die Precision Medicine Group begrüßt Margaret Keegan als Geschäftsführerin

BETHESDA, Maryland, 2. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Precision Medicine Group (Precision), ein führender Anbieter von Dienstleistungen für die Arzneimittelentwicklung und -vermarktung der nächsten Generation, gab heute die Ernennung von Margaret Keegan zur Geschäftsführerin (Chief Executive Officer, CEO) und Mitglied des Vorstands mit sofortiger Wirkung bekannt. Frau Keegan tritt die Nachfolge von Mark Clein an, der die Rolle des geschäftsführenden Vorsitzenden übernimmt. Herr Clein war 2012 als Geschäftsführer Mitbegründer von Precision und gründete das Unternehmen gemeinsam mit Co-Gründer Ethan Leder mit dem Ziel, die wissenschaftlichen und technologischen Innovationen zu nutzen, die die Arzneimittelentwicklung verändern und einen breiten Zugang zu neuen, bahnbrechenden Therapien ermöglichen. Herr Leder war zuvor geschäftsführender Vorsitzender und bleibt weiterhin Mitglied des Vorstands.

Heute besteht Precision aus einem globalen Team von 3.500 Experten, die das gesamte Spektrum von der Klinik bis zum Handel abdecken und in zwei Gruppen tätig sind: Precision for Medicine, der führende Anbieter von biomarkergesteuerter klinischer Forschung und Entwicklung, einschließlich integrierter Labor- und klinischer Studiendienstleistungen, und Precision AQ, der führende Anbieter von Vermarktungsdienstleistungen, der Life-Science-Unternehmen von der Markteinführung bis zur Produktreife unterstützt.

„Wir haben Precision mit der Überzeugung gegründet, dass wir dazu beitragen können, die Gesundheitslandschaft zu verändern, indem wir die Entwicklung und Vermarktung neuer Therapien verbessern und den Zugang zu lebensverändernden Medikamenten für jeden Patienten überall auf der Welt unterstützen. In den letzten zwölf Jahren haben wir in die notwendigen Fähigkeiten investiert, um diese Vision zu verwirklichen, und ich bin meinen Kollegen dankbar, die unermüdlich daran arbeiten, den dynamischen Anforderungen von Biotechnologie- und Pharmaunternehmen gerecht zu werden", sagte Mark Clein, Mitbegründer und geschäftsführender Vorsitzender von Precision. „Gemeinsam haben wir die Entwicklung und Einführung hunderter Therapien für einige der schwerwiegendsten und verheerendsten Krankheiten unterstützt und Life-Science-Unternehmen die Erkenntnisse, Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung gestellt, um sich in einer komplexen und sich ständig weiterentwickelnden globalen Gesundheitsbranche zurechtzufinden. Mit Margaret Keegan haben wir eine Führungspersönlichkeit gefunden, die über die Vision, die Erfahrung und den Scharfsinn verfügt, das nächste Kapitel aufzuschlagen. Ethan und ich freuen uns darauf, mit ihr zusammenzuarbeiten, um unsere Ziele für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Patienten, denen sie dienen, weiter zu verwirklichen."