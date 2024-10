Huawei führt das Xinghe Intelligent Network ein, um ein digitales und intelligentes Europa voranzutreiben

MÜNCHEN, 2. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Am 30. September 2024 fand die europäische Etappe des Huawei Network Summit 2024 unter dem Motto „Xinghe Intelligent Network, Amplify Industrial Intelligence" (Intelligentes Netzwerk Xinghe, industrielle Intelligenz verstärken) erfolgreich in München statt. Auf dieser Veranstaltung kündigte Steven Zhao, Vizepräsident der Produktlinie Datenkommunikation von Huawei, mehr als 20 brandneue Xinghe Intelligent Network-Angebote an, um die digitale und intelligente Entwicklung Europas voranzutreiben.

Viele europäische Länder streben aktiv eine intelligente Zukunft an. So kündigte Deutschland 2017 seine Strategie für künstliche Intelligenz an und versprach bis 2025 Investitionen in Höhe von mindestens 1,6 Milliarden Euro. Frankreich hat seine nationale Strategie im Jahr 2021 aktualisiert und plant, im Rahmen von France 2030 rund 2,5 Milliarden Euro in die Intelligenz zu investieren.