50 % Kurschance und mehr! TUI, BASF, Saturn Oil + Gas Aktie

Ist die Aktie von BASF nach der Strategieänderung ein Kauf? Ja, sagen die Analysten der DZ Bank. Die Dividendenkürzung sei richtig und die Aktie habe rund 20 % Kurspotenzial. Mehr als 50 % Kurschance sehen Analysten bei Saturn Oil & Gas. Das Unternehmen wurde gerade zum zweiten Mal zum am schnellsten wachsenden Ölunternehmen in Kanada gekürt. Es kommt wohl selten vor, dass ein solcher Wachstumschampion gleichzeitig, als Value-Play gelobt wird. Daher lohnt sich ein Blick auf die Aktie. Und was macht TUI? Die Aktie kämpft mit der Marke von 7 EUR. Aber die Deutsche Bank sieht Kurspotenzial.Lesen sie den Artikel hier weiter