Scholz, Lindner und Habeck bei Unternehmertag

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) werden am Mittwoch (ab 13 Uhr) bei einem Unternehmertag des Außenhandelsverbandes BGA in Berlin erwartet. Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen feiert sein 75-jähriges Jubiläum.

Im Vorfeld des Unternehmertages hatte BGA-Präsident Dirk Jandura kritisiert, die Unternehmen hätten das Vertrauen in die Regierung verloren. Der Großhandel leide unter erdrückenden Berichtspflichten und wirtschaftlich schlechten Rahmenbedingungen am Standort Deutschland. Die Branche erwarte Signale für spürbare finanzielle Entlastungen und weniger Bürokratie. Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Konjunkturflaute fest./hoe/DP/ngu