Israel greift im Kampf gegen Hisbollah erneut Stellungen in Beirut an Nach dem iranischen Raketenangriff hat Israel im Kampf gegen die Hisbollah-Miliz erneut die libanesische Hauptstadt Beirut angegriffen. Die Armee attackiere "terroristische Ziele in Beirut", teilte die Armee am frühen Mittwochmorgen mit. Details …