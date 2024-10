Vance 'Habe mich in Bezug auf Donald Trump geirrt' Der republikanische US-Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance gibt an, mit seiner einst harschen Kritik am damaligen US-Präsidenten Donald Trump falsch gelegen zu haben. "Ich habe mich in Bezug auf Donald Trump geirrt", sagte Vance im TV-Duell …