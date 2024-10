WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - Der demokratische US-Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz wirft den Republikanern vor, sich in der Debatte über das Recht auf Abtreibung in das Privatleben von Frauen einzumischen. "Kümmert euch einfach um eure eigenen Angelegenheiten", sagte Walz im TV-Duell gegen seinen republikanischen Kontrahenten J.D. Vance. Frauen und Mediziner wüssten am besten, welche Gesundheitsfürsorge die richtige sei. "Wir sind für die Frauen. Wir sind für die Freiheit, eine eigene Entscheidung zu treffen." Über Vance und den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sagte Walz: "Diese Typen versuchen immer wieder, den Frauen etwas vorzuschreiben oder sich einzumischen."

Seit der Oberste Gerichtshof mit seiner rechtskonservativen Mehrheit das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt hat, ist in den USA ein rechtlicher Flickenteppich mit teils sehr restriktiven Vorgaben bis hin zu Verboten entstanden. Die Demokraten werben dafür, das generelle Recht auf Abtreibung wiederherzustellen. Die Republikaner hingegen wollen, dass das Thema Sache der Bundesstaaten bleibt./trö/DP/zb