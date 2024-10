BVB-Sorgen um Adeyemi

DORTMUND (dpa-AFX) - Karim Adeyemi verspürte wenig Lust, Trübsal zu blasen. Trotz der verletzungsbedingten Auswechslung überwog nach seinem Dreierpack zum 7:1 (5:1)-Rekordsieg von Borussia Dortmund über Celtic Glasgow der Stolz. "Ich mache das Beste daraus und nehme die gute Energie mit. Es waren mein erster Hattrick in der Champions League. Darum bin ich glücklich", kommentierte der BVB-Angreifer die Fragen nach seiner Muskelblessur.

Seine Gala in der ersten Halbzeit, in der er drei Tore (11./29./41. Minute) erzielte und einen Elfmeter herausholte, endete kurz nach der Pause abrupt. Nach einem kurzen Sprint fasste sich der Stürmer an den Oberschenkel, sank zu Boden und musste humpelnd ausgewechselt werden. Erinnerungen an diverse durch Verletzungen der empfindlichen Muskulatur verursachten längere Zwangspausen wurden wach. Ademeyi war dennoch guter Dinge, dass die für den nächsten Tag erwartete genauere Diagnose positiv ausfällt: "Das hatte ich in den letzten Jahren öfter. Aber es hat sich nicht so schlimm angefühlt wie sonst. Hoffentlich bin ich bald wieder da."