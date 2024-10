Goldinvest.de Golden Cariboo - “Wir befinden uns wohl in einem immensen Goldsystem.” Das ist mal eine positive Überraschung! Golden Cariboo Resources (CSE GCC / WKN:A402CQ) gibt nämlich bekannt, dass der Durchschnittsgehalt der ursprünglichen Entdeckungsbohrung in der so genannten Halo Zone nach neuen Analysen noch einmal deutlich gestiegen ist!