Längerer Kursrutsch?

Den Widerstand um 1,120 USD konnte EUR/USD bisher erneut nicht nachhaltig überwinden. Ende Dezember prallte EUR/USD das erste Mal an diesem Widerstand nach unten ab, im August das zweite Mal und im September das dritte Mal. Aktuell notiert EUR/USD direkt am 50er-EMA im Tageschart sowie der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Bereich von 1,106 USD. Es könnte nun zunächst ein Abprall nach oben starten, bis in den Bereich von 1,110/1,112 USD, bevor dann mit einer weiteren Abwärtsbewegung zu rechnen ist.

50er-EMA im Blick