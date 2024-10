Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach zwei Verlusttagen dürfte der Dax sich am Mittwoch stabilisieren. Die Situation bleibt aber von Vorsicht geprägt, wie die Indikation zeigt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,1 Prozent höher auf 19.238 Punkte. Geopolitische Sorgen und die Debatte über die Schnelligkeit weiterer Zinssenkungen beschäftigen die Anleger. Am Dienstag war ein positiver Start in den Oktober gescheitert, weil die zugespitzte Lage in Nahost am Nachmittag den Anlegern wieder größere Sorgen machte. Dies hatte am Vorabend auch in New York belastet. Nachdem Israel am Dienstag vom Iran mit rund 180 Raketen angegriffen wurde, kündigte Regierungschef Benjamin Netanjahu Vergeltung an. "Die jüngste Euphorie hat sich gelegt, Panikmodus sollte nun aber keiner aufkommen", betonte Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos.