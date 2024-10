der Mattei-Plan für nachhaltige Entwicklung, der im Mittelpunkt des "Africa Green Growth Forum" steht

RIMINI, Italien, 2. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Nur noch ein Monat bis zur Ecomondo 2024, Europas Leuchtturmveranstaltung für die Kreislauf- und grüne Wirtschaft, die von der IEG - Italian Exhibition Group vom 5.th bis 8.th November im Rimini Expo Centre in Italien organisiert wird. "Die neue Ausgabe wird einen zunehmend internationalen Charakter haben: Es werden 900 Einkäufer und Delegationen aus 120 Ländern erwartet, insbesondere aus der Balkanregion, Subsahara-Afrika, Nordafrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika," kündigte IEG CEO Corrado Peraboni an.

Der Präsident der IEG, Maurizio Ermeti, erklärte: "Eine führende Veranstaltung, die bei ihrer 27. Ausgabe Afrika und die globalen Umweltherausforderungen mit einem umfassenden Veranstaltungsprogramm in den Mittelpunkt stellen wird."

Das Africa Green Growth Forum wird zusammen mit einem reichhaltigen globalen Konferenzangebot, das vom wissenschaftlichen Ausschuss von Ecomondo unter dem Vorsitz von Professor Fabio Fava koordiniert wird, unter anderem den Mattei-Plan, den Export von Textilabfällen und den steigenden Meeresspiegel im Mittelmeerraum beleuchten.

Wie Alessandra Astolfi, Leiterin der IEG-Abteilung Green&Technology, erläuterte: "Africa Green Growth Forum(Donnerstag, 7.. November)organisiert von Ecomondo, dem Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit und der Missionsstruktur für die Umsetzung des Mattei-Plans der Präsidentschaft des Ministerrats, unter Beteiligung des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit und RES4Africa, wird sich auf die Unterstützung des Mattei-Plans für die Einrichtung eines Exzellenzzentrums in Marokko konzentrieren, das für den gesamten afrikanischen Kontinent bestimmt ist und der Ausbildung von Experten im Bereich der erneuerbaren Energien dient. Energie, Landwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und sozioökonomische Entwicklung in Kenia werden ebenfalls auf der Tagesordnung stehen". Der Mattei-Plan unterstützt die Entwicklung der Biokraftstoff-Versorgungskette in Afrika und befürwortet darüber hinaus die Verwendung und Verwertung von Abfällen (Altspeiseöl) nach dem Vorbild der Bemühungen von Eni, die über den italienischen Klimafonds und gemeinsam mit der Internationalen Finanz-Corporation (Weltbankgruppe) mit 210 Millionen Dollar zur Unterstützung von mehr als zweihunderttausend kleinen landwirtschaftlichen Betrieben finanziert werden.

Zu den geplanten Veranstaltungen gehören "Rising sea levels in the Mediterranean, the forgotten threat" (Mittwoch, 6.th November), organisiert von Ecomondo und UfM, "Accelerating blue interregional cooperation in the Mediterranean basin" (Donnerstag, 7.th November), organisiert von Ecomondo & Cluster BIG Blue Italian Growth, dem italienischen Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit. Und "Urban textile and second-hand waste exportation" (Freitag, 8.th November) organisiert von Ecomondo und UNIRAU.

Das ständig aktualisierte Veranstaltungsprogramm ist unter abrufbar.

