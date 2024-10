Certification MDR réussie pour la solution IA de prédiction des complications postopératoires - Nouvelle génération de produits pour une sécurité optimisée des patients

Berlin (ots) - x-cardiac, une entreprise leader dans le domaine des dispositifs

médicaux basés sur l'IA pour la prédiction des complications postopératoires

après des interventions de chirurgie cardiaque, est heureuse d'annoncer la

certification MDR (Medical Device Regulation) réussie de sa nouvelle

x-cardiac-platform. Cette certification marque le lancement d'une toute nouvelle

génération de produits offrant des technologies de pointe pour optimiser les

soins et la sécurité des patients.



La x-cardiac-platform représente un instrument innovant dans le domaine des

biomarqueurs numériques et est spécialement conçue pour améliorer la sécurité

des patients et la qualité des traitements dans les situations critiques. Avec

le succès de la certification MDR, la plateforme répond aux exigences

européennes les plus strictes en matière de sécurité et de performance et marque

ainsi une étape importante dans la technologie médicale.







x-c-bleeding et x-c-renal-injury. Ces plug-ins offrent une assistance inégalée

dans la détection et le traitement des hémorragies ainsi que des lésions rénales

après une opération cardiaque majeure.



" Grâce à cette nouvelle génération de produits, nous pouvons offrir de toutes

nouvelles possibilités de prédiction des complications postopératoires dans le

quotidien clinique, que nous allons désormais promouvoir de manière accrue

au-delà de l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse dans toute l'UE, également avec

des partenaires de distribution ", déclare Oliver Höppner, CEO de x-cardiac. "

Avec la x-cardiac-platform, nous proposons aux utilisateurs un dispositif

médical performant qui peut faire une différence durable dans les soins aux

patients. Nous attendons avec impatience le prochain EACTS Annual Summit 2024

(European Association for Cardio-Thoracic Surgery), qui se tiendra du 10 au 12

octobre à Lisbonne, au cours duquel nous comptons présenter notre nouvelle

génération de produits aux professionnels de la santé ".



Alexander Meyer, Chief Medical Officer, à propos de la nouvelle génération de

produits: " La x-cardiac-platform pose de nouveaux jalons dans la prise en

charge clinique des patients en procédant à une validation locale des

algorithmes chez chaque client. Nous pouvons ainsi garantir que nos solutions

sont parfaitement adaptées aux besoins et aux conditions individuelles. L'option

Fine Tuning nous permet d'ajuster les modèles de manière ciblée et de fournir

ainsi des résultats encore plus précis ".



Contact:



Oliver Höppner

x-cardiac GmbH

mailto:presse@xcardiac.com

http://www.xcardiac.com



Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/161585/5877528

OTS: x-cardiac GmbH





