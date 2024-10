Irans Angriff auf Israel: Anleger kaufen Safe-Haven-Anlagen auf

Der Angriff richtete nur minimalen Schaden an, aber laut Pentagon wurden etwa doppelt so viele ballistische Raketen eingesetzt wie bei einem ähnlichen iranischen Angriff auf Israel im April.

Am Dienstag erfasste eine risikoscheue Stimmung die Märkte, da die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zunahmen und die Händler auf weitere Klarheit über die Reaktion Israels warten. Die Flucht in sichere Anlagen ließ den Ölpreis und die Kurse von Safe-Haven-Anlagen steigen und die Kurse von US-Aktien fallen.

Israel konnte diesen Angriff im April mit Hilfe der USA und anderer regionaler Militärs weitgehend abwehren. Eine ähnliche Koalition war am Dienstag an der Unterstützung Israels bei der Verteidigung beteiligt. "Nach dem, was wir derzeit wissen, scheint dieser Angriff abgewehrt worden und wirkungslos zu sein", sagte US-Außenminister Antony Blinken in einer Pressekonferenz.

Die unmittelbare Reaktion des Marktes glich einem klassischen geopolitischen Schock. Der Ölpreis stieg um 4 Prozent auf über 75 US-Dollar. Der S&P 500 fiel um 1,2 Prozent. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sank um 1,5 Prozent.

"Mit der Eskalation des Konfliktes im Nahen Osten ist die Unsicherheit an den Börsen zurück", kommentiert Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Dies zeigten vor allem die anziehenden Volatilitätsindizes und die steigenden Ölpreise. Dennoch halte sich der DAX über der Marke von 19.000 Punkten, betonte der Experte.

"Die große Frage für die Anlegerinnen und Anleger ist jetzt, wie weit sich die Eskalationsspirale drehen wird und wie groß die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und damit auch auf die Börsen am Ende werden", so Altmann.

Rüstungsaktien wie Rheinmetall und Hensoldt profitieren von der angespannten Lage im Nahen Osten und notieren mit grünen Vorzeichen.

Weitere Angriffe könnten Israel dazu veranlassen, die iranischen Nuklearanlagen anzugreifen. Dies würde wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Iran Maßnahmen ergreift, die sich auf die Realwirtschaft auswirken würden, wie zum Beispiel Angriffe auf den Energietransport in der Straße von Hormus oder Angriffe auf saudische Ölförderanlagen.

Marko Papic, Chefstratege der Anlageberatungsfirma BCA, schrieb in einer Mitteilung an Kunden, dass die US-Finanzmärkte wahrscheinlich nicht darunter leiden würden, "selbst wenn die USA und Israel iranische Nuklearanlagen angreifen würden. Die Fähigkeit Teherans, tatsächlich Vergeltung zu üben, ist äußerst gering".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion