Die US-Tochter treibt den Kurs!

Nach einem Kapitalmarkttag der US-Tochter der Deutschen Telekom hat die Privatbank Berenberg ihre Bewertung der Deutschen Telekom auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 31 Euro festgelegt. Ungehebelt entspricht dies einem Kurspotenzial von rund 17 Prozent. T-Mobile US hat einen optimistischeren Ausblick für die Zeit bis 2027 präsentiert, der die Erwartungen übertraf. Obwohl die Ausschüttungen an die Aktionäre unter dem Konsens der Analysten liegen, sieht man aufgrund begrenzter Investitionsmöglichkeiten beträchtliches Potenzial im Milliardenbereich. Diese Einschätzung ist seit 19. September öffentlich. Die Veröffentlichung erfolgte rechtzeitig, nachdem der Aktienkurs an diesem Tag um bis zu 3 Prozent gefallen war. Der bisherige Aufschwung beruht hauptsächlich auf dem dynamischen Wachstum der Tochtergesellschaft T-Mobile US.

