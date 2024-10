Mit Großgrundbesitzern wie Chariot Corporation gegen Chinas Vorherrschaft

Der Westen benötigt große, kosteneffektive Lithiumprojekte, um China im Bereich der Batterieproduktion die Stirn bieten zu können. Solche Projekte gibt es – in Europa ebenso wie in Nordamerika.

Shanthar Pathmanathan, CEO des Lithiumexplorers Chariot Corp, strahlt Optimismus aus. „Es fließen jetzt erhebliche Mittel in die nachgelagerten Komponenten des Sektors, von der Herstellung von Batterien und Batteriechemikalien bis hin zu Investitionen in Milliardenhöhe in Unternehmen für Ladeinfrastruktur“.

Was Pathmanathan meint: Die Infrastruktur, die effektiv Nachfrage nach Lithium produzieren wird, wächst in den USA schnell. Auch deshalb wird die Nachfrage nach dem Batteriemetall förmlich explodieren: Bis 2030 wird sich die Batterieproduktionskapazität in den USA im Vergleich zu 2022 voraussichtlich verzehnfachen müssen.

Lithiumexplorer wie Chariot müssen sich deshalb wenig um den Verkauf des Lithiums sorgen, das auf den derzeit explorierten Projekten irgendwann einmal produziert wird.

Niedrige Lithiumpreise: Ein vorübergehendes Phänomen

Im Moment scheint dieser Befund zu überraschen, sind die Lithiumpreise doch regelrecht in den Keller gerauscht. Der Preisverfall ist auf das rasant hochgefahrene Angebot und die hinter den Erwartungen zurückbleibende Nachfrage nach EVs zurückzuführen. Doch die meisten Fachleute sind sich sicher: Die gegenwärtige Marktsituation ist vorübergehender Natur.

Schon bald wird die weltweite Nachfrage nach Lithium das Angebot übersteigen – und zwar dauerhaft und langfristig. Besonders große Unterversorgung droht in westlichen Ländern: Ein großer Teil des Angebots wird durch China dominiert. Westliche Regierungen und Unternehmen versuchen, sichere Lieferketten aufzubauen und die Abhängigkeit von der Volksrepublik zu reduzieren.

Klar ist: Es braucht viel mehr Greenfield-Projekte, um die Lithiumnachfrage zu decken. Auf den reißenden Absatz der Zukunft hat sich das Management von Chariot Corp seit der Gründung des Unternehmens vorbereitet.

Chariot und Lithium Americas: Die „Großgrundbesitzer“ der McDermitt Caldera

Chariot ist der zweitgrößte Landbesitzer in der McDermitt Caldera nach Lithium Americas. Die McDermitt Caldera liegt im Grenzgebiet der US-Bundesstaaten Nevada und Oregon. Die Gegend wurde durch einen prähistorischen Supervulkan erschaffen, der einst 1.000 km³ Asche in die Luft blies.