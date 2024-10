Grenke nach starkem Neugeschäft zuversichtlich - Aktie weiter erholt

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke hat im dritten Quartal sein Neugeschäft deutlich ausgeweitet und sieht sich auf Kurs für das Jahresziel. Vorstandschef Sebastian Hirsch will dieses Jahr einen Rekordwert im Leasingneugeschäft erreichen und rechnet angesichts der Zinssenkungen der Notenbanken mit weiterem Schwung. Die kleinen und mittleren Unternehmen, die Grenke vorwiegend mit seinem Angebot im Visier hat, könnten durch niedrigere Zinsen neue Investitionsimpulse bekommen, sagte er am Mittwoch laut Mitteilung. "Erstes Indiz dafür ist die wachsende Zahl an Leasinganfragen, die wir zur Finanzierung von Small Tickets gerade registrieren", ergänzte er. Die Grenke-Aktie erholte sich weiter.

Das im SDax notierte Papier machte mit plus 4,4 Prozent auf 25,20 Euro weiteren Boden gut, nachdem es Anfang September deutlich abgesackt war. Da hatte die deutsche Finanzaufsicht Bafin die Geldwäscheprävention bei der Tochter Grenke Bank bemängelt. Dass die Risikovorständin Isabel Rösler am selben Tag ankündigte, ihren Posten Ende des Jahres zu räumen, tat der Aktie ebenfalls nicht gut. Laut dem Unternehmen bestand aber kein Zusammenhang mit dem Bafin-Rüffel. Damit war der Aufschwung dahin, für den Geschäftszahlen noch im Juli gesorgt hatten. Mit dem Plus nun zur Wochenmitte liegt der Kurs wieder auf dem Niveau vom Jahresanfang.