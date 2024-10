Osisko Development schließt erste Tranche der angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung für 24,2 Millionen US-Dollar ab

Montreal, Québec, 1. Oktober 2024 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ... - freut sich, den erfolgreichen Abschluss der ersten Tranche seiner zuvor gemeldeten, nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt zu geben, die am 4. September 2024 angekündigt wurde. Im Rahmen dieser Privatplatzierung emittierte das Unternehmen 13.426.589 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,80 US$ pro Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 24,2 Millionen US$ (das "Angebot").

Das Unternehmen geht davon aus, dass eine zweite Tranche des Angebots Anfang Oktober 2024 abgeschlossen wird, um zusätzliches Interesse an den Anteilen zu wecken, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (ein "Warrant"), wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, am oder vor dem 1. Oktober 2029 eine zusätzliche Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 3,00 US$ pro Warrant-Aktie zu erwerben.

Bestimmte Insider des Unternehmens (zusammen die "Insider"), einschließlich aller Direktoren des Unternehmens, haben sich bereit erklärt, insgesamt 1.056.555 Einheiten im Rahmen des Angebots zu erwerben. Die Beteiligung der Insider an dem Angebot ist eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"). Das Unternehmen ist gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den Anforderungen befreit, eine formale Bewertung oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre in Verbindung mit der Beteiligung der Insider an dem Angebot einzuholen, da weder der Marktwert der an die Insider ausgegebenen Wertpapiere noch die von ihnen gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt. Das Unternehmen hat 21 Tage vor dem Abschluss des Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Beteiligung der Insider zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt war und das Unternehmen die Transaktion aus wirtschaftlichen Gründen so schnell wie möglich abschließen wollte.

