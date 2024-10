Adidas-Inline-Optionsscheine mit hohe Seitwärtschancen

Die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) setzte im Januar 2024 bei 165 Euro zu einem kräftigen Höhenflug an, der seit dem April 2024 von einer Seitwärtsbewegung innerhalb der breiten Handelsspanne von 209 bis 143,90 Euro, dem Jahreshoch vom 30.9.24 abgelöst wurde. Auf den veröffentlichten Umsatzrückgang des Mitbewerbers Nike reagierte die Aktie im frühen Handel nach einem geringfügigen Kursrückgang mit einem Kursanstieg auf ihr aktuelles Niveau bei 239,70 Euro.

In den jüngsten Analysen bekräftigten Experten mit Kurszielen von 215 bis 260 Euro ihre Halte- oder Kaufempfehlungen für die Adidas-Aktie. Wenn die Adidas-Aktie in den nächsten Monaten ihre Seitwärtsbewegung fortsetzt, dann wird eine Investition in Inline-Optionsscheinen interessant sein. Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der Adidas-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.