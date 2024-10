Nach der September-Rallye: Neue Kaufempfehlung für Rio Tinto!

Tipp aus der Redaktion Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Entdecken Sie jetzt unsere günstigen Konditionen.

Hatch betont, dass der Besuch in Québec einen völlig neuen Blick auf die Qualität der Aluminium-Assets von Rio Tinto eröffnet hat. Das Unternehmen betreibt dort ein rund 200 Kilometer langes Netzwerk, das sechs Wasserkraftwerke aus den 1920er Jahren umfasst.

Dem Analysten zufolge sei es nun an der Zeit, dem Aluminium-Geschäft einen zweiten Blick zu gönnen. Chinas drastischer Ausbau der Aluminiumproduktion, die globale Finanzkrise 2008 und die wirtschaftliche Abschwächung Chinas in den 2010er Jahren führten dazu, dass das Aluminiumgeschäft in den vergangenen Jahrzehnten weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Der Markt sah diese Sparte lange als Problemkind – auch Hatch teilt diese Sichtweise. "Der Alcan-Deal wird immer in Rios DNA sein, aber die Zukunft dieses Geschäfts sieht attraktiv aus."

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Zusätzlichen Schub verlieh der Aktie in der vergangenen Woche die üppigen Konjunkturpakete der chinesischen Regierung, die den Eisenerzpreis von 90 US-Dollar pro Tonne auf rund 110 US-Dollar steigen ließen. Dies führte zu einer Rallye bei rohstofflastigen Aktien, Rio Tinto eingeschlossen. Berenberg-Analyst Hatch sieht er darin ein Zeichen, dass China bereit ist, seine Wirtschaft im Bedarfsfall zu stützen.

Rio Tinto profitiert zudem von einer geringeren Kapitalbelastung im mittleren Zeitraum als Konkurrent BHP und einem deutlich geringeren Umsetzungsrisiko als Anglo American.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 64,45EUR auf Tradegate (02. Oktober 2024, 11:15 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 67,71 £ , was eine Steigerung von +25,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer