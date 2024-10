SolaX Power kündigt Investition von 1,498 Mrd. USD in Energiespeicher und intelligente Energieanlagen an HANGZHOU, China, 2. Oktober 2024 /PRNewswire/ – SolaX Power, ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, hat eine 1,498 Mrd. USD Investition zur Errichtung einer hochmodernen Forschungs- und Produktionsanlage in der Provinz Zhejiang …