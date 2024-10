Künstliche Intelligenz braucht weiterhin Menschen / Aktuelles Whitepaper zu den Herausforderungen beim Einsatz von KI im Versicherungsbereich (FOTO)

Bamberg (ots) - Viele Versicherungsunternehmen planen, den Einsatz Künstlicher

Intelligenz auszuweiten, doch zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft eine

Lücke. Vor welchen Herausforderungen steht die Branche und wie können

Unternehmen ihre Vorhaben zum Erfolg führen? Darum geht es in einem aktuellen

Whitepaper von SPS Germany und den Versicherungsforen Leipzig.

Branchenexpertinnen und -experten aus den Bereichen Schadenmanagement und Data

Science geben dort Antworten auf zentrale Fragen.



Begünstigt vom technologischen Fortschritt hat sich der Einsatz von KI in der

Versicherungsbranche in den letzten Jahren rasant entwickelt. Versicherer setzen

KI ein, um ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und das Kundenerlebnis

zu verbessern. Im Fokus stehen dabei operative Bereiche wie das

Schadenmanagement, die ein hohes Volumen gleichartiger Prozesse aufweisen und

starken Einfluss auf die Kundenzufriedenheit besitzen.









Trotz vielversprechender Pilotprojekte bleibt der produktive Einsatz von

KI-Anwendungen herausfordernd. So kann Künstliche Intelligenz nur so gut sein

wie die Daten, die ihr zur Verfügung stehen. "Es geht nicht nur darum,

ausreichend Daten zu haben, sondern vor allem die richtigen Daten", verdeutlicht

Eva Hörster, Leiterin des Data Science Teams bei der HUK-Coburg, die

Herausforderung. Der Begriff ,Garbage-in-Garbage-out' beschreibt die

Problematik, bei der fehlerhafte, unvollständige oder veraltete Daten zu

unzuverlässigen Ergebnissen bei der Nutzung von KI führen.



Nächstes Problem: Um komplexe KI-Anwendungen zu entwickeln und zu betreuen, sind

qualifiziertes Personal und Know-how zur Skalierung der Projekte über die

Pilotphase hinaus erforderlich. Gerade an letzterem mangelt es bei fast 60

Prozent der Unternehmen, wie McKinsey in einer Umfrage feststellt. Außerdem

bestehen technologische Barrieren: "Viele Unternehmen scheitern daran, weil sie

selbstentwickelte, veraltete Systeme nutzen, die keine API-Schnittstellen haben

und somit keine Integration erlauben", sagt Simon Moser, Mitbegründer und CEO

des InsurTech-Unternehmens Muffintech.



Eine vielfach ungelöste Frage ist auch die Qualitätssicherung von

KI-Entscheidungen. Die Entscheidungswege von KI-Modellen sind schwer

nachvollziehbar, was als ,Blackbox-Problem' bezeichnet wird. Fehlentscheidungen

durch KI können zu finanziellen Verlusten führen und das Kundenvertrauen

beeinträchtigen. Hier gibt es Nachholbedarf bei Dokumentation und

beeinträchtigen. Hier gibt es Nachholbedarf bei Dokumentation und
Risikobetrachtung. Entsprechend anspruchsvoll ist damit die notwendige



