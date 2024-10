Coway wird bei den IDEA Design Awards 2024 mit fünf Auszeichnungen geehrt

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Coway Co., Ltd., die "Best Life Solution

Company", gab heute voller stolz bekannt, dass sie bei den International Design

Excellence Awards (IDEA) 2024 fünfmal als Finalist ausgezeichnet wurde und damit

ihre Stärke in der globalen Designinnovation unter Beweis gestellt hat.



Die IDEA wird jährlich von der Industrial Designers Society of America (IDSA)

veranstaltet und ist eines der renommiertesten Designpreisprogramme in

Nordamerika. Mit dem Preis werden herausragende Designleistungen gewürdigt und

Produkte ausgezeichnet, die die Grenzen der Innovation überschreiten und das

tägliche Leben verbessern.





Dieser Erfolg ist ein bedeutender Meilenstein für Coway, da das Unternehmen seit15 Jahren in Folge bei den IDEA Design Awards ausgezeichnet wird.Zu den preisgekrönten Produkten in diesem Jahr gehören unter anderem der BEREXPebble Chair, das BEREX Massage Bed, der Icon Water Purifier 2 und der BEREXMassagebed Controller.Der BEREX Pebble Chair wurde für seine nahtlose Verbindung voninnenarchitektonischem Design und leistungsstarken Massagefunktionen gelobt. Mitseiner glatten, kieselsteinähnlich geschwungenen Silhouette und den stilvollenStofffarben verleiht der kompakte Massagesessel jedem Raum einen Hauch vonEleganz, ganz im Gegensatz zu herkömmlichen sperrigen Massagesesseln. Trotzseiner kompakten Größe umhüllt der Massagesessel bequem den Körper und bietetkonzentrierte Wärmemassagen und ein multidimensionales Massageerlebnis mitseinem patentierten "Hot Stone Therapy Tool".Das preisgekrönte BEREX Massage Bed ist ein elektrisches Massagegerät, das fürtiefe, kraftvolle Massagen im Liegen entwickelt wurde. Es wird für seinästhetisches Design gelobt, das sich wunderbar in jede Wohnung einfügt, sodassdas Produkt sowohl als funktionales Massagebett als auch als auffälligesEinrichtungsstück dient. Dank seiner vielseitigen Form kann es im Alltag auchals Sofa im Stil einer Sitzbank genutzt werden, was die Raumeffizienz erhöht.Nach dem Gewinn des Red Dot Design Awards 2024 ist der IDEA-Award bereits diezweite Auszeichnung bei den vier wichtigsten Designwettbewerben der Welt für dasBEREX Massage Bed.Der Icon Water Purifier 2 erhielt Anerkennung für seine kompakte Größe, seinehohen Hygienestandards und sein elegantes Design. Mit einer Größe von nur 18 cmoptimiert der Aufsatz-Wasserreiniger den Platz in der Küche und ist in einerVielzahl von Farben erhältlich, die jedem Geschmack gerecht werden, was ihn inSüdkorea zu einem Bestseller gemacht hat.Ein Coway-Beauftragter erklärte: "Unsere Produkte erhalten immer wiederAnerkennung für ihr erstklassiges Design, das sich wunderbar in jedes Hauseinfügt, ohne dabei Kompromisse bei der außergewöhnlichen Leistung einzugehen.Der Name Coway ist heute ein Synonym für Innovation und Spitzenleistung, sowohlim Inland als auch weltweit. Wir sind bestrebt, die Kernfunktionen unsererProdukte zu verbessern und innovative Lösungen einzuführen, die die Lebensräumeunserer Kunden aufwerten und ihnen einen gesunden Lebensstil ermöglichen."Informationen zu Coway Co., Ltd.Coway, "Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist einführendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsförderndeUmgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wieWasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortablermacht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab,den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zuverbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung,Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führendenUnternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebungentwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissenim Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil,Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Cowaysetzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktliniendiversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China,Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs inKorea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bittehttp://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com/ .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2518943/1_______________1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/coway-wird-bei-den-idea-design-awards-2024-mit-funf-auszeichnungen-geehrt-302265280.htmlPressekontakt:Sumin Park,Global PR Manager,sumin.park@coway.com,82-10-6816-0249Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155031/5877629OTS: Coway Co., Ltd.