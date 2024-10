Alzchem Group AG: Verdoppelt Nitroguanidin-Produktion in Deutschland! Die Alzchem Group AG plant eine bedeutende Erweiterung ihrer Nitroguanidin-Produktionskapazitäten in Deutschland und verdoppelt fast ihre Investitionen. Die neuen Kapazitäten sollen im 2. Halbjahr 2026 in Betrieb gehen.