Die Finalisten des SevenVentures Pitch Days 2024 stehen fest (FOTO)

- Vier Unternehmen kämpfen in der letzten Runde um EUR3 Mio Mediabudget: Das

aufstrebende FemCare Unternehmen The Female Company, die smarte App für

exklusive Restaurant-Deals NeoTaste, der praktische One-Stop-Shop für Pflanzen

und Garten Plantura und das innovative Start-up für nachhaltige

Fischalternativen BettaF!sh

- Erstmals wird das Finale des Start-up-Wettbewerbs live auf Joyn übertragen: Am

15. Oktober ab 17:45 Uhr führt Moderator Steven Gätjen die Zuschauer:innen

durch den Abend



Unterföhring, 02. Oktober 2024. Die Teilnehmer des diesjährigen SevenVentures

Pitch Days stehen fest: The Female Company, NeoTaste, Plantura und BettaF!sh

haben sich in einem qualitativ hochwertigen Bewerberumfeld durchgesetzt und das

interne Auswahlgremium von SevenVentures, dem Investmentarm von ProSiebenSat.1,

überzeugt. Die vier ambitionierten Start-ups treten im Finale am 15. Oktober

2024 auf dem New Com Summit in der Wappenhalle München gegeneinander an.







natürliche Periodenprodukte von Periodenunterwäsche bis Bio-Tampons und setzt

sich gleichzeitig für die gesellschaftliche Enttabuisierung des Themas

Menstruation ein. Auf der App NeoTaste können Food-Begeisterte in knapp 50

Städten in Deutschland, Österreich, England und den Niederlanden neue

Restaurants entdecken und dabei exklusive Rabatte und Angebote erhalten, was

Gastronomiebetriebe gleichzeitig bei der Kundengewinnung unterstützt. Das

Münchner Unternehmen Plantura bietet umweltfreundliche Produkte für nachhaltiges

Gärtnern an, um den Einsatz von Chemikalien zu reduzieren und natürliche

Alternativen zu fördern. Neben dem Verkauf von Pflanzen, Saatgut, Bio-Dünge- &

Pflanzenschutzmitteln betreibt Plantura eine umfangreiche Wissensplattform mit

Anleitungen und Tipps rund um Gartenbau und Pflanzenpflege. BettaF!sh entwickelt

pflanzliche Fischalternativen aus Meeres-algen und Pflanzenproteinen. Die

innovativen Produkte TU-NAH und SAL-NOM, die geräucherten Lachs und Thunfisch

ersetzen, überzeugen sowohl im Geschmack als auch in der Textur und tragen dazu

bei, die Überfischung der Meere sowie die Umweltbelastung durch die

Fischindustrie zu reduzieren.



Dem Sieger des SevenVentures Pitch Days 2024 winkt ein lukrativer Gewinn:

Medialeistung für eine Bewegtbildkampagne in Höhe von 3 Mio Euro sowie ein

eigener TV-Spot. Um zu gewinnen, müssen sich die Unternehmen vor einer

fachkundigen Jury beweisen, ihr Geschäftsmodell vor einem Publikum beim New Com

Summit und den Zuschauer:innen des Live-Streams auf Joyn präsentieren und Seite 2 ► Seite 1 von 2



