Skoda Elroq 50 Tour, Elroq 85 und Elroq 85 First Edition können ab sofort geordert werden (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Das Modellangebot startet mit dem Skoda Elroq 50 Tour

(Skoda Elroq 50 Tour 125 kW (170 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,8 - 16,5

kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A;

vorläufige Werte) ab 33.900 Euro



> Den Elroq 85 (Skoda Elroq 85/85 First Edition 210 kW (286 PS): Stromverbrauch

(kombiniert): 15,2 - 16,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km;

CO2-Klasse: A - A; vorläufige Werte) bietet Skoda ab 43.900 Euro an





> Limitierte Sonderedition Elroq First Edition punktet mit umfangreicherSerienausstattung und exklusiven Designmerkmalen> Elroq 50 Tour, Elroq 85 und Elroq First Edition sind ab sofort im SkodaFahrzeugkonfigurator verfügbarSkoda nimmt ab sofort Bestellungen für den neuen Elroq an. Das erstebatterieelektrische Modell der Marke im wichtigen Segment der Kompakt-SUV stehtzum Bestellstart in drei Varianten bereit. Das Angebot beginnt mit dem ab 33.900Euro erhältlichen Elroq 50 Tour mit 125 kW(1) (170 PS) Motorleistung. Den Elroq85 gibt es ab 43.900 Euro, sein Motor leistet 210 kW(1) (286 PS). Zudem könnenKunden sich für eine besonders umfangreich ausgestattete Sondereditionentscheiden: Der Elroq First Edition basiert auf der 85er-Version und punktetmit speziellen Ausstattungs-Highlights, die zunächst dieser Variante vorbehaltensind.Mit dem Elroq beginnt eine neue Ära bei Skoda. Als erstes Serienmodell setzt daselektrische Kompakt-SUV Elroq die neue Designsprache Modern Solid um. Mit demTech-Deck-Face etabliert er ein neues Markenzeichen von künftigen SkodaModellen. Mit einem Preis ab 33.900 Euro liegt der Listenpreis auf einemvergleichbaren Niveau mit dem Skoda Karoq, seinem Pendant mit konventionellenMotoren.Der ab 33.900 Euro bestellbare Elroq 50 Tour verfügt über 125 kW(1) (170 PS)Motorleistung und bietet mehr als 370 Kilometer Reichweite(2). Seine Batterielässt sich in 25 Minuten von zehn auf 80 Prozent Füllstand aufladen. VieleAusstattungsdetails wie zum Beispiel Scheinwerfer und Heckleuchten mitLED-Technologie, Klimaanlage Climatronic, Rückfahrkamera plus Parksensorenhinten sorgen für ein hohes Komfortniveau. Spurwechselassistent,Spurhalteassistent, Geschwindigkeitsregelanlage, Verkehrszeichenerkennung undder Fahrlichtassistent inklusive Regensensor gehören ebenfalls zum Serienumfang.Der Innenraum in der Design Selection Studio präsentiert sich zeitlos mitschwarz-grauen Stoffsitzen. Wie jede Elroq-Version besitzt auch derheckgetriebene Elroq 50 Tour einen zentralen Infotainmentbildschirm im13-Zoll-Format. SmartLink, Sprachsteuerung und eine