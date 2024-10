Bitcoin erholt sich etwas von jüngsten Kursverlusten - unter 62.000 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich am Mittwoch etwas von den Kursverlusten der vergangenen beiden Handelstagen erholt. Am Vormittag wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp bei 61.700 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht zeitweise bis auf 60.164 Dollar gefallen war. Am Wochenende hatte der Bitcoin noch über 65.000 Dollar notiert.

Am Dienstag und in der vergangenen Nacht war der Bitcoin im Zuge einer breitangelegten Kursschwäche an den Finanzmärkten unter Verkaufsdruck geraten. Die Zuspitzung der geopolitischen Lage im Nahen Osten sorgte dafür, dass die Anleger einen Bogen um riskante Anlagen machten. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte nach dem iranischen Raketenangriff auf sein Land Vergeltung an.