So lassen sich mit Digitalinnovationen die Herausforderungen der Gesundheitsversorgung meistern!

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Blei Rohstoff Beiträge: 161 Beiträge:

Düsseldorf (ots) - Wie lassen sich mit Innovationen die großen Herausforderungenund Anforderungen meistern, mit denen sich länderübergreifend dieGesundheitsversorgung konfrontiert sieht? Zu dieser zentralen Fragestellung gibtdas MEDICA HEALTH IT FORUM (https://www.medica.de/mhif1) als etablierterProgrammbestandteil der MEDICA (https://www.medica.de) in Düsseldorf, derinternationalen Leitmesse für die Gesundheitswirtschaft und dieMedizintechnikindustrie, auch in diesem Jahr wieder an allen vier Messetagen(11. - 14. November 2024) fundiert Antworten. In Sessions und Talks werdenThemen wie Künstliche Intelligenz , Robotics und Virtual Care behandelt. Gleichzwei wichtige Themen vereint die erste Session auf der Programmbühne des Forumsin Halle 13 am Montag, 11. November 2024 ab 11 Uhr: "Sustainable AI -Nachhaltige KI" - berücksichtigt nicht nur technologische, sondern auchökologische, soziale und ethische Aspekte. KI-Systeme sollen sowohlleistungsfähig als auch verantwortungsvoll und umweltfreundlich sein. Hierbleibt noch viel zu tun: Speaker Prof. Peter Boor, Uniklinik RWTH Aachen, machtedies erst kürzlich in einer Veröffentlichung zu Deep Learning in der Pathologiedeutlich. Ein weit verbreiteter Einsatz von Deep Learning in der Pathologiekönne demnach einerseits einen Negativbeitrag für die globale Erwärmungbedeuten. Am Beispiel der digitalen Pathologie zeigt er jedoch gemeinsam mitanderen Autoren auf, dass die Qualität mit einigen Maßnahmen beibehalten unddennoch die Kohlendioxid-Emissionen stark verringert werden könnte.Dabei steht Generative Künstliche Intelligenz bereits seit längerem besonders imZentrum des öffentlichen Interesses. Am Dienstag, 12. November 2024, ab 13 Uhrfindet dazu eine Podiumsdiskussion im Rahmen des MEDICA HEALTH IT FORUMs statt.Dr. Julia Hoxha, Leiterin der AG Health beim KI Bundesverband, wird dieDiskussion moderieren. Sie ist auch Mitgründerin und Geschäftsführerin von Zana.Dieses Start-up nutzt die menschliche Sprache als Biomarker beispielsweise beiCOPD. Das funktioniert so: KI-Modelle analysieren und erkennen Muster in derStimme, um eine mögliche Verschlechterung des Gesundheitszustands vorherzusagen,insbesondere für die Kurzatmigkeit und das Risiko einer Exazerbation, indem eineakute Verschlechterung über die täglichen Schwankungen hinaus erkannt wird.Diese Lösung unterstützt also klinische Entscheidungen und objektive Messungendes Krankheitsverlaufs - und ist sehr innovativ. Wie kommt hier der "AI Act" an,