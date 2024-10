Als Unternehmer noch keine Millionen auf dem Konto? Experte verrät 11 Gründe, woran es liegt (FOTO)

Dresden (ots) - Viele Unternehmer kämpfen trotz harter Arbeit und innovativer

Ideen damit, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Die Frustration wächst, wenn

trotz langer Arbeitszeiten und hohem Einsatz die Millionen auf dem Konto

ausbleiben. Häufige Ursachen sind ineffiziente Geschäftsprozesse, mangelnde

finanzielle Planung und das Fehlen einer klaren Wachstumsstrategie.



"Oft sind es nicht nur einzelne Faktoren, sondern ein Zusammenspiel

verschiedener Herausforderungen, das Unternehmern das Erreichen von

Millionenumsätzen erschwert", sagt Sven Lorenz, Experte in

Unternehmensgestaltung und Gründer der Sven Lorenz GmbH. Nachfolgend beleuchtet

er 11 Gründe, weshalb Unternehmer keine Millionenumsätze erzielen und wie man

diese Hindernisse strategisch angehen kann.





Das eigene Rollenverständnis und Visionen verhindern Wachstum"Unternehmer müssen Millionäre werden - das ist für ihre persönliche Absicherungunerlässlich. 9 von 10 Unternehmern werden dieses Ziel aber niemals erreichen",sagt Sven Lorenz. Ein Grund dafür ist laut dem Unternehmer, dass vieleUnternehmer als Selbstständige beginnen und alle anfallenden Aufgaben selbstübernehmen. Das blockiert sie aber langfristig darin, tatsächlichunternehmerisch tätig zu sein. Abhilfe können Veränderungen in den verankertenGlaubens- und Denksätzen schaffen, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit einemMentor.Zudem sind ihre Gehaltsvorstellungen limitiert: Das Business soll demUnternehmer mindestens so viel Geld einbringen wie sein vorheriger Job alsAngestellter - das ist das erklärte Ziel vieler Selbstständiger. So verhindernsie aber Wachstum über diese Grenze hinaus. Stattdessen braucht es finanzielleZiele und Unternehmensvisionen für den Vermögensaufbau.Doch auch im Hinblick auf finanzielle Pläne hinken viele Unternehmer hinterher."Am besten stellen sich Unternehmer für die größtmögliche Zielstrebigkeit zweiFragen: Was möchte ich mit dem Geld erreichen und wie viel Geld brauche ichdafür?", empfiehlt Sven Lorenz. Auch die Unternehmensvisionen fallen häufigdürftig aus. Statt konkreter Zukunftspläne warten viele Unternehmer lieberpassiv ab, was die Zukunft für sie bereithält. "Nachweislich verändert sichjedoch das eigene Verhalten in Abhängigkeit von den Zielsetzungen für dieZukunft. Unternehmer sollten daher nicht davor zurückschrecken, große Pläne zuschmieden", sagt Sven Lorenz mit dem Blick auf viele Unternehmen, die er bisherbetreut hat.Wie klare Ziele, Delegation und kluge Investitionen Unternehmer zum ErfolgführenEin weiterer Grund dafür, dass Unternehmer ihre finanziellen Ziele nicht